Две хорды равны 8 м и 6 м найдите отрезки первой хорды ,если вторая делится точкой п??ресечения в отношении 1:2

Геометрия

Две хорды равны 8 м и 6 м найдите отрезки первой хорды ,если вторая делится точкой п??ресечения в отношении 1:2

Автор: Гость