Две хорды равны 8 м и 6 м найдите отрезки первой хорды ,если вторая делится точкой п??ресечения в отношении 1:2
Геометрия
Две хорды равны 8 м и 6 м найдите отрезки первой хорды ,если вторая делится точкой п??ресечения в отношении 1:2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано хорды AB, CD пересекаются в точке Е, СЕ : ЕС = 1:2 AD =8м CD =6м Найти АЕ и BЕ Решение: По свойству хорд: АЕ *ВЕ = СЕ*ЕD CE = 6 : 3 *1 =2(м) ED = 6 : 3 *2 =4(м) AE +BE =8 AE*BE =8 ---------------- AE(8-AE) =8 AE² -8AE +8=0 D = 64 -32 =32 √D =+-4√2 AE1 = 4+2√2 AE2 =4-2√2 BE1 =4-2√2 BE2 = 4+2√2 Отрезки: (4+2√2)м (4-2√2)м
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