Помогите пожалуйста. Разберите схему по биологии. Буду очень благодарна.

Биология
Помогите пожалуйста. Разберите схему по биологии. Буду очень благодарна.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Щ1. фотосинтез происходит в листях и стеблях , а именно в хлоропластах или по другому в пластидах 2.условия для фотосинтеза это углекислый газ , который проходит через устюице , вода , которая проходит через корень 3.еще необходим крахмал , который выделяется из глюкозы и кислород , это пишется в ур фотосинтеза.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Две хорды равны 8 м и 6 м найдите отрезки первой хорды ,если вторая делится точкой п??ресечения в отношении 1:2
Ответить
Русский язык
Выпишите прилагательные по вопросам: Какой? Какие? Густой,зеленый, ,глубокие, пуши??тые, могучий,тонконогий,тяжкие.
Ответить
Биология
Если бы вы создали модель идеального человека -какую ещё железу добавили в органи??м,с какими функциями?
Ответить
Алгебра
Найдите f'(П/4) если f(x)=корень из tgx
Ответить
Русский язык
Посмотрите на фотографии скворечника, сделанного полностью из дерева. После слов?? "скворечник" запятая нужна?
Ответить