Помогите пожалуйста. Разберите схему по биологии. Буду очень благодарна.

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Щ1. фотосинтез происходит в листях и стеблях , а именно в хлоропластах или по другому в пластидах 2.условия для фотосинтеза это углекислый газ , который проходит через устюице , вода , которая проходит через корень 3.еще необходим крахмал , который выделяется из глюкозы и кислород , это пишется в ур фотосинтеза.