986*134, 701*235,809*350,406*502,34*(120-3920:70),(110-3420:90)*25. все столбиком
Математика
986*134, 701*235,809*350,406*502,34*(120-3920:70),(110-3420:90)*25. все столбиком
Ответ(ы) на вопрос:
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986 *1 34 3944 +2958 986 132124 701 *235 3505 21 03 1402 164735 809 * 350 4045 +2427 283150 406 *502 812 2030 203812 34*(120-3920:70)=2176 1) 3920/70=56 -350 420 -420 0 2) 120 - 56 64 3) 34 *64 136 + 204 21 76 (110-3420:90)*25=1800 1) 3420/90=38 -270 720 -720 0 2) 110 - 38 72 3) 72 *25 360 +144 1800
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