При каких значениях а решением системы уравнений является пара положительных значений х и у 2х+у=а-1 3х-у=а

Алгебра
При каких значениях а решением системы уравнений является пара положительных значений х и у 2х+у=а-1 3х-у=а
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Исключаем переменную у, складываем 5х=2а-1 х>0, значит 2а-1>0  ⇒  а > 1/2 Исключаем переменную х, умножаем первое уравнение на (-3), второе на 2 -6х-3у=-3а+3 6х-2у=2а складываем -5у=-а+3 у>0 значит (-5у<0), поэтому  (-а+3)<0,  отсюда а >3 Пересечением двух множеств  а> 1/2  и  а> 3 служит интервал (3;+∞). О т в е т. а∈ (3;+∞)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Назовите современных богатырей .Какими он качествами обладает? ОРКСЭ
Ответить
Английский язык
ПОМОГИТЕ С АНГЛИЙСКИМ 1. Раскройте скобки. I wish I (to have) a season ticket to the museum in winter. I love sunny weather. I wish it (to be...
Ответить
Литература
Используется ли в рассказе (Конь с розовой гривой) приём антитеза если да то приме??ы))помогите пж очень надо. буквально 2 предложения.
Ответить
Математика
986*134, 701*235,809*350,406*502,34*(120-3920:70),(110-3420:90)*25. все столбиком
Ответить
Математика
Начертите прямую АВ, луч CD и треугольник PQR так, чтобы: а) луч CD не пересекал пряму?? АВ; б) отрезок PQ пересекал прямую АВ; в) отрезок...
Ответить