При каких значениях а решением системы уравнений является пара положительных значений х и у 2х+у=а-1 3х-у=а
Алгебра
При каких значениях а решением системы уравнений является пара положительных значений х и у 2х+у=а-1 3х-у=а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Исключаем переменную у, складываем 5х=2а-1 х>0, значит 2а-1>0 ⇒ а > 1/2 Исключаем переменную х, умножаем первое уравнение на (-3), второе на 2 -6х-3у=-3а+3 6х-2у=2а складываем -5у=-а+3 у>0 значит (-5у<0), поэтому (-а+3)<0, отсюда а >3 Пересечением двух множеств а> 1/2 и а> 3 служит интервал (3;+∞). О т в е т. а∈ (3;+∞)
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