Назовите современных богатырей .Какими он качествами обладает? ОРКСЭ
Обществознание
Назовите современных богатырей .Какими он качествами обладает? ОРКСЭ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Современные богатыри по-моему это люди благородных профессий,например спасатели...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
ПОМОГИТЕ С АНГЛИЙСКИМ 1. Раскройте скобки. I wish I (to have) a season ticket to the museum in winter. I love sunny weather. I wish it (to be...
Литература
Используется ли в рассказе (Конь с розовой гривой) приём антитеза если да то приме??ы))помогите пж очень надо. буквально 2 предложения.
Математика
Математика
Начертите прямую АВ, луч CD и треугольник PQR так, чтобы: а) луч CD не пересекал пряму?? АВ; б) отрезок PQ пересекал прямую АВ; в) отрезок...