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0,49x^2-m^2разложить на множители очень срочно
Математика
0,49x^2-m^2разложить на множители очень срочно
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(0,7x - m) * ( 0,7x + m)
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