Буратино задумал число, разделил на него число 96960 и к полученному частному прибавил 146. Полученную сумму Буратино вывел из 603. В результате у него получилось число 409. По условию задачи составте уравнение, решите его и на...

Математика

Буратино задумал число, разделил на него число 96960 и к полученному частному прибавил 146. Полученную сумму Буратино вывел из 603. В результате у него получилось число 409. По условию задачи составте уравнение, решите его и найдите число, которое задумал Буратино. !ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!

Автор: Гость