Буратино задумал число, разделил на него число 96960 и к полученному частному прибавил 146. Полученную сумму Буратино вывел из 603. В результате у него получилось число 409. По условию задачи составте уравнение, решите его и на...

Математика
Буратино задумал число, разделил на него число 96960 и к полученному частному прибавил 146. Полученную сумму Буратино вывел из 603. В результате у него получилось число 409. По условию задачи составте уравнение, решите его и найдите число, которое задумал Буратино. !ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть то число х, тогда х/96960+146-603=409 Х/96960+146=409+603 Х/96960+146=1012 Х/96960=866 Х=866*96960 Х=83967360
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