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4х - 2у + 11 = 0 если у = -1.5
Алгебра
4х - 2у + 11 = 0 если у = -1.5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4х-2*(-1,5)+11=0 4х+3+11=0 4х=-11-3 4х=-14 х=-3,5
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