Как написать рассказ про олонхо

Музыка
Как написать рассказ про олонхо
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Автор: Гость
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Гость:
Что такое олонхо тогда напишу )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!!!!!!!???!!?!?!???!???????????!!!?!!??!??!??!!?!?
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