Помогите пожалуста то кто помежет я ему тоже поможу 10 балов плиз умаляю очень срочно !! Задания скороченя дробу 1 варіант
Математика
Помогите пожалуста то кто помежет я ему тоже поможу 10 балов плиз умаляю очень срочно !! Задания скороченя дробу 1 варіант
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 задание не пойму что делать почерк непонятный скажите что требуется? 2 и 3 задание деление если то вот ответ
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