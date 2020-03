Помогите пожалуйста сделать английский язык . 1. Напишите следующие существительные во множественном числе. a. Box b. Sheep c. Photo d. Mouse e. Lady f. Bus g. Ciy h. Goose i. Child j. Foot k. Play l. Country 2...

Английский язык

Помогите пожалуйста сделать английский язык . 1. Напишите следующие существительные во множественном числе. a. Box b. Sheep c. Photo d. Mouse e. Lady f. Bus g. Ciy h. Goose i. Child j. Foot k. Play l. Country 2. Напишите следующие существительные в единственном числе a. Men b. Teeth c. Babies d. Tigers e. Horses f. Keys g. Knifes h. Windows i. Women j. Papers k. Flowers l. Sneaks 3. Употребите падеж существительных a. The toy of their children. b. The new book of the pupils. c. The car of my parents. d. The room of my brother. e. The knife of a cook. 4. Образуйте степени сравнения, переведи на русский язык beautiful, weak, cpld Переведите на английский язык счастливый, самый плохой, короче, теплее 5. Раскрой скобки, употребляя требующуюся форму прилагательного. The rivers in America are ( long) than those in England/ Russia is a very (large) country. Great Britain is (smail ) than Greenland. 6. Переведите предложения на русский язык I need a warmer coat. He was the eldest in the family. She is the best student. 7.Подберите правильную степень. What building is the ____ in Moscow? a. beautiful b. beautifulest c. most beautiful Mary is a ____ student than Lucy. a. good b. best c. better Today is ___ than it was yesterday. a. colder b. the coldest c.most cold

Автор: Гость