Обозначить окончание наступило наступила наступил наступили . Светило светила светил светили
Русский язык
Обозначить окончание наступило наступила наступил наступили . Светило светила светил светили
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступил(о) наступил(а) наступил( ) наступил(и) светил(о) светил(а) светил ( ) светил(и)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Спиши вставляя существительные в скобках в нужной падежной форме.назовите слова ??оторые потребовали изменить форму падежа существительных в скобка...
Алгебра
Два велосепидиста одновременно выехали навстречу друг другу по одной и той же дороге, соединяющей два деревни. Одному на все расстояния от одной де...