Спиши вставляя существительные в скобках в нужной падежной форме.назовите слова ??оторые потребовали изменить форму падежа существительных в скобках. Укажите падеж существительных. Знайте, не бывает лодки без ( вода) Праздник...

Русский язык
Спиши вставляя существительные в скобках в нужной падежной форме.назовите слова ??оторые потребовали изменить форму падежа существительных в скобках. Укажите падеж существительных. Знайте, не бывает лодки без ( вода) Праздника без (песня), хлеба без (мука), Дождика без (тучка) , розы без ( шипы), Сказок без ( начало), леса без (грибы).
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Автор: Гость
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Гость:
Воды,песни,муки,тучки,шипов,,начала,грибов
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