Спиши вставляя существительные в скобках в нужной падежной форме.назовите слова ??оторые потребовали изменить форму падежа существительных в скобках. Укажите падеж существительных. Знайте, не бывает лодки без ( вода) Праздник...

Русский язык

Спиши вставляя существительные в скобках в нужной падежной форме.назовите слова ??оторые потребовали изменить форму падежа существительных в скобках. Укажите падеж существительных. Знайте, не бывает лодки без ( вода) Праздника без (песня), хлеба без (мука), Дождика без (тучка) , розы без ( шипы), Сказок без ( начало), леса без (грибы).

Автор: Гость