Придумайте пожалуйста сказку.

Литература
Придумайте пожалуйста сказку.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фантазия энди. приготовившись ко сну,Энди не сразу ложилась в кровать. Она подходила к окну,садилась на подоконник и совершала своё маленькое чудо.сделав движение ладонями,будто очищая небо от невидимой пыли,она тыкала в него пальчиками. И на том месте, где был её палец,загоралась звезда.Закончив зажигать звёзды,она принелась за жителей города.Первым был мистер Гордон.В его доме первым гас свет,затем дом миссис Смит и дом механика Руперта.После, погасив свет в ларьке мисс Джонсон,Энди провожала её домой на другом конце улицы.Последний был дом семьи Роджерс.Из -за того,что у них маоенький сын,в детской долго не погосал свет.И лишь после того,как маленький мальчик засыпал и погасал последний огонёк света,улица погружалась во мрак. И как только выключался свет,Энди закрывала своё окно и бегом неслась в кровать.Она думола,что после того,как гаснет свет ,на улицу выбираются духи и призраки.И они могут нопасть на тебя, даже забратб к себе ,если допозна задержишся на улице.И пусть это были лишь детмкие фантазии,девочка верила в них долгое время.
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