Допоможіть будь ласка. Потрібно підготовити 12 запитань за змістом роману Тигроло??и

Гость: Гость:

1. Вирушаючи в далеку дорогу, найперше, на думку Сірка, необхідно: а) нагодувати собак; б) мати гарний настрій; в) забезпечити себе достатньою кількістю харчів; г) впорядкувати зброю.2. «П’ятнування» — це змагання на: а) зіркість пострілу; б) швидкий біг; в) вправність розчиняти шкіру диких тварин; г) фізичну витримку. 3. Якого звичаю дотримувалися Сірки, вирушаючи у далеку путь: а) молились Богу; б) пили свячену воду; в) нетривалий час сиділи на призьбі; г) пили чай із рути-м’яти. 4. «Ти, козаче, щасливий»,— зазначив старий Сірко, звернувшись до Григорія, коли вони приїхали на місце пантовки, оскільки: а) шлях до нього був небезпечним; б) Многогрішний не потрапив до в’язниці; в) полювання на диких тварин могло видатися успішним; г) подорожуючі оминули небезпечну прірву. 5. За допомогою чого дід Сірко вимірював час? а) годинника; б) наявністю комарів і гнусів; в) співом птахів; г) рухом сонця. 6. Хто з героїв твору висловив думку про те, що «щастя, як трясця, як нападе, не скоро покине»? а) Григорій Многогрішний; б) Наталка; в) Гриць; г) старий Сірко.