Речення зі словом сон прямого і переносного значення
Українська мова
Речення зі словом сон прямого і переносного значення
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сьогодні мені наснився дуже хороший сон. У полі росте красивий сон
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