Ребят помогите плиз на завтра надо 0,6Мб в биты ,64 Мб в килобайты ,0,128Мб в байты ,0,8Гб ?? мегабайты , 24756 бит в килобайты это всё нужно перевести

Информатика
Ребят помогите плиз на завтра надо 0,6Мб в биты ,64 Мб в килобайты ,0,128Мб в байты ,0,8Гб ?? мегабайты , 24756 бит в килобайты это всё нужно перевести
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не знаю как это сделать прости меня пожалуйста
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Найди в предложениях слово, состоящее из трёх слогов, первый из которых ударный.
Ответить
Обществознание
Нужны ли сегодня рыцари? нужно написать сочинение
Ответить
Обществознание
Помогите пожалуйста составить художественное описание знакомого человека. Как п??имерно составлять описание этого человека?
Ответить
Математика
Помогите решить задачу учебник стоит 230 рублей а тетрадь на 174 рубля дешевле купили учебник и пять тетрадей сколько стоит вся покупка
Ответить
Русский язык
Разбор предложения :Умножение её богатств . Под цифрой 4 Срочно !!!
Ответить