Ребят помогите плиз на завтра надо 0,6Мб в биты ,64 Мб в килобайты ,0,128Мб в байты ,0,8Гб ?? мегабайты , 24756 бит в килобайты это всё нужно перевести

Информатика

Ребят помогите плиз на завтра надо 0,6Мб в биты ,64 Мб в килобайты ,0,128Мб в байты ,0,8Гб ?? мегабайты , 24756 бит в килобайты это всё нужно перевести

Автор: Гость