Ребят помогите плиз на завтра надо 0,6Мб в биты ,64 Мб в килобайты ,0,128Мб в байты ,0,8Гб ?? мегабайты , 24756 бит в килобайты это всё нужно перевести
Информатика
Ребят помогите плиз на завтра надо 0,6Мб в биты ,64 Мб в килобайты ,0,128Мб в байты ,0,8Гб ?? мегабайты , 24756 бит в килобайты это всё нужно перевести
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не знаю как это сделать прости меня пожалуйста
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Обществознание
Обществознание
Помогите пожалуйста составить художественное описание знакомого человека. Как п??имерно составлять описание этого человека?
Математика
Помогите решить задачу учебник стоит 230 рублей а тетрадь на 174 рубля дешевле купили учебник и пять тетрадей сколько стоит вся покупка