Нужны ли сегодня рыцари? нужно написать сочинение
Обществознание
Нужны ли сегодня рыцари? нужно написать сочинение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужны ли сегодня рыцари? Вот мы иногда задаемся вопросом,нужны ли нам сегодня,в наше время рыцари?Давайте же подумаем некоторые ситуации в которых он бы и пригодился.Допустим,Кощей Бессмертный запер принцессу в башне и ей нужна помощь.И кто же ей поможет?Конечно же,это будет рыцарь на своем коне.Не будем мы возвращается в прошлое,а поговорим о настоящем времени.Конечно рыцарь пригодится для войн и защиты страны.Но,у нас уже тех же рыцарей,называют военнослужащие,охрана.Поэтому рыцари нам не нужны,ведь у нас уже есть.И тот же самый смелый и сильный,добрый человек это и есть рыцарь!
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