Порівняти пісню "Ще не вмерла Україна" з "Молитвою". Що в них спільного, і чим вони р??зні?

Гость: Гость:

Різні тим що гімн і молитва молитва про то щоб Господь Бог просвіти дітей в науці,щоб влюбові до краю виросли , щоб він Українау хранив (діти просили) гімн про україну як ми боролися за наш рідний край як ворогів мидолали що доля нам ще своє дасть спільні проте як Україну хранили вгімні ми в молитві Бог доленька доспіє , багатодітна ( якщо не правильно вибачайте)