Найди в предложениях слово, состоящее из трёх слогов, первый из которых ударный.
Литература
Найди в предложениях слово, состоящее из трёх слогов, первый из которых ударный.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где предложение? Без предложения невозможно узнать. Добавь предложение и я помогу тебе. Добавь в коментарии предложение или как тебе удобно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Обществознание
Помогите пожалуйста составить художественное описание знакомого человека. Как п??имерно составлять описание этого человека?
Математика
Помогите решить задачу учебник стоит 230 рублей а тетрадь на 174 рубля дешевле купили учебник и пять тетрадей сколько стоит вся покупка