Найди в предложениях слово, состоящее из трёх слогов, первый из которых ударный.

Литература
Найди в предложениях слово, состоящее из трёх слогов, первый из которых ударный.
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Гость:
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