Построить монолог рассуждения на тему пословицы

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России существует множество мудрых пословиц, но, наверняка, мало кто задумывался над их глубоким смыслом. Например, всем известная пословица - не имей сто рублей, а имей сто друзей. Как это верно сказано! Ведь человек, неимеющий друзей, как нищий! Человек, имеющий друзей, настоящих друзей, поистине счастлив, ведь иметь настоящего, верного друга, который поддержит в трудную минуту, это уже счастье! Что бы делал человек без друзей? Его жизнь была бы скучной, бессмысленной.