ПОМОГИТЕ ПЖ крупные моря и золивы атлантического океана

География
ПОМОГИТЕ ПЖ крупные моря и золивы атлантического океана
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моря — Балтийское, Северное, Средиземное, Чёрное, Саргассово, Карибское, Адриатическое, Азовское, Балеарское, Ионическое, Ирландское, Мраморное, Тирренское, Эгейское. Крупные заливы — Бискайский, Гвинейский, Мексиканский, Гудзонов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пятый лишний : остаться под дождем,промокнуть под дождем,начался дождь,не встрети??ься из-за дождя,летать перед дождем
Ответить
Английский язык
Придумать свой девиз на англ яз. Предложите несколько вариантов и напишите на ру?? яз и на англ.
Ответить
Литература
Придумайте пожалуйста сказку.
Ответить
Українська література
Допоможіть будь ласка. Потрібно підготовити 12 запитань за змістом роману Тигроло??и
Ответить
Русский язык
Построить монолог рассуждения на тему пословицы
Ответить