ПОМОГИТЕ ПЖ крупные моря и золивы атлантического океана
География
ПОМОГИТЕ ПЖ крупные моря и золивы атлантического океана
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Моря — Балтийское, Северное, Средиземное, Чёрное, Саргассово, Карибское, Адриатическое, Азовское, Балеарское, Ионическое, Ирландское, Мраморное, Тирренское, Эгейское. Крупные заливы — Бискайский, Гвинейский, Мексиканский, Гудзонов
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