Придумать свой девиз на англ яз. Предложите несколько вариантов и напишите на ру?? яз и на англ.

Английский язык
Придумать свой девиз на англ яз. Предложите несколько вариантов и напишите на ру?? яз и на англ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Don`t wait for a miracle, create the miracle не ждите чудо, чудите сами или не ждите чудо создайте его сам
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