Помогите с номером 11! Срочно!
Английский язык
Помогите с номером 11! Срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Did you visit your grandparents last weekend? Did you help your mother cook dinner on Saturday? Did you watch a video or go for a walk on Sunday? Did you phone your freinds last weeked?
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