Решить уравнение (√х+3-4√х-1)+(√х+8-6√х-1)=1 Выражения в скобках полностью под корне??. Дам 20б
Алгебра
Решить уравнение (√х+3-4√х-1)+(√х+8-6√х-1)=1 Выражения в скобках полностью под корне??. Дам 20б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(√х+3-4√х-1)+(√х+8-6√х-1)=1 Решение: 9-8 √х=1 -8√х= -8 √х=1
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