1. Наскальная живопись? 2.Крупные реки. Виды хозяйства. 3.Орудие труда? 4.Мифы. Кол??уны. ответьте на эти вопросы) ЕСЛИ ЧТО НЕ ПОНЯТНО ТО ПИШИТЕ ВНИЗУ Я ПОЯСНЮ))

Гость: Гость:

1.Долгое время у ученые не знали о том что с видеть первобытных людей были искусстве художники создавшие красочные рисунки более 120 лет назад Какие рисунки открыл один испанский археолог он производил раскопки в пещере альтамира в северной Испании Однажды археолог взял с собой маленькую дочку пока отец копал землю отец копал землю, девочка прошла в глубь пещеры внезапно она закричала папа смотри нарисованные быки и в самом деле на потолке пещеры на протяжении 40 метров изображены бизоны словно застывший На бегу в странах и причудливых позах Неведомые художник использую красную и черную и коричневую краски добился удивительной живописи и объемности рисунков вслед за альтаиром начали начались исследования других пещера во многих были найдены произведения первобытного искусства от древнейших художником удалось передать характер таблетки зверей на которых они охотились олени показали чуткими и осторожными коней быстрыми и стремительными Мамонтов массивными тяжелыми с высоким выпускным затылком. 2. Самая крупная река река Нил Земледелие, скотоводство, охота 3. Серп из кости, каменный топор,отливка топора, деревянный плуг каменный топор в виде головы медведя. 4. Для первобытных людей Все в природе было живым и одушевленном солнце например казалось существам которые утром рождается чтобы вечером умереть Если палкой ударить под дерево только слышится гул, первобытный человек верил что застонал дух дерева том же духе обитают в любом растении или камня в тучи молнии в игре самых могущественных духов люди называли богами если все вокруг если все вокруг живот значит человек может договариваться не только с другим человеком но и Солнцем и дождем нужно только знает как к нему обратиться чтобы они услышали просьбу молитву А еще нужно принести подарки чтобы они стали добрее Что может быть лучшим подарком или пища и ее приносили в жертву духам люди вырезали из дерева лепили из глины высекали исками изображение богов и духов также изображения называются и дала не дала стараюсь задабривать жирными Но если урожай погибал от засухи искать становился добычей хищников в туалете сердились на духа и дала ставили в угол А то истекли прутьями первобытные люди верили в то что естественно