Курочка-тетёрка с целым выводком тетеревят. Тетеревята были рябенькие и пушистые. Они разбежались по поляне. Тетёрка нашла муравьиную кучу, разрыла её лапами и заквохтала. Сбежались тетеревята и стали клавать вкусные мура...
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Курочка-тетёрка с целым выводком тетеревят. Тетеревята были рябенькие и пушистые. Они разбежались по поляне. Тетёрка нашла муравьиную кучу, разрыла её лапами и заквохтала. Сбежались тетеревята и стали клавать вкусные муравьиные яйца. Тетёрка стояла в сторонке - поглядывала, не летит ли ястреб, не крядётся ли лисица. озоглавте текст
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прогулка около пруда.
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