Как оприделить количество предложений в прямой речи
Русский язык
Как оприделить количество предложений в прямой речи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По знакам препинания. Если в конце стоит ".,!?" То педложение заканчивается.
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