На доске написано число 20.За один ход разрешается либо удвоить число,либо стереть последнюю цифру.Можно ли за несколько ходов получить число 25?

Математика

На доске написано число 20.За один ход разрешается либо удвоить число,либо стереть последнюю цифру.Можно ли за несколько ходов получить число 25?

Автор: Гость