Плсс срочно завтра контрольная!! 1. на сколько процентов увеличится площадь квадрата если его периметр увеличит на 10% 2. в первый деь магазин продал 40% товара а во второй 50% оставшихся. Какой процент товаров продал магазин...

Математика

Плсс срочно завтра контрольная!! 1. на сколько процентов увеличится площадь квадрата если его периметр увеличит на 10% 2. в первый деь магазин продал 40% товара а во второй 50% оставшихся. Какой процент товаров продал магазин за два дня

Автор: Гость