Плсс срочно завтра контрольная!! 1. на сколько процентов увеличится площадь квадрата если его периметр увеличит на 10% 2. в первый деь магазин продал 40% товара а во второй 50% оставшихся. Какой процент товаров продал магазин...
Математика
Плсс срочно завтра контрольная!! 1. на сколько процентов увеличится площадь квадрата если его периметр увеличит на 10% 2. в первый деь магазин продал 40% товара а во второй 50% оставшихся. Какой процент товаров продал магазин за два дня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача 1 1) 10% : 4 = 2% - увеличится размер стороны 2) (2%)² = 4% - увеличится площадь - ОТВЕТ Задача 2. 1) 100 - 40 = 60% - осталось на второй день 2) 60%*50% = 30% - продали за второй день 3) 60+30 = 90% - за два дня - ОТВЕТ
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