Напишите строение сердца по рисунку

Биология
Напишите строение сердца по рисунку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. левое предсердие 2. легочные вены 3. двустворчатый клапан (митральный) 4. левый желудочек 5. межжелудочковая перегородка 6. правый желудочек 7. нижняя полая вена 8. трехстворчатый клапан 9. правое предсердие 10. синусно-предсердный 11. верхняя полая вена 12. предсердно- желудочковый узел 
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