Bычислите: 1)4,47*-2,6*0,6*(-2 1/3) 2)-8/9*(-5/29)*9/16*(-58) Упростите выражение: -1,25c*8d и найдите ег?? значение, если c=-1 1/26, d= 1 4/9
Математика
Bычислите: 1)4,47*-2,6*0,6*(-2 1/3) 2)-8/9*(-5/29)*9/16*(-58) Упростите выражение: -1,25c*8d и найдите ег?? значение, если c=-1 1/26, d= 1 4/9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пример 1 ) 4,47 * - 2,6 * 0,6 * ( - 2 1/3 ) 1) 4,47 * - 2,6 = - 11,622 ; 2) - 11,622 * 0,6 = - 6,9372 ; 3) - 6,9372 * ( - 2 ( 1/3 )) = ( 69372/10000 ) * ( 7/3 ) = 161868/10000 = 16,1868 ; ОТВЕТ 16,1868 ; Пример 2) - ( 8/9 ) * ( - 5/29 ) * ( 9/16 ) * ( - 58 ) ; 1) -( 8/9 ) * ( 9/16 ) = - ( 1/2 ) ; 2) - ( 1/2 ) * - ( 5/29 ) = 5/58 ; 3) ( 5/58 ) * ( - 58 ) = - 5 ; ОТВЕТ - 5 ; Пример 3) - 1,25с * 8d = - 10cd ; при с = - 1 ( 1/26 ) ; d = 1 ( 4/9 ) ; - 10 * - ( 27/26 ) * ( 13/9 ) = ( 270/26 ) * ( 13/9 ) = ( 270/18 ) = 15 ; ОТВЕТ 15
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