Было 12 карандашей. как сделать 9 убирая при этом 1 карандаш???
Математика
Было 12 карандашей. как сделать 9 убирая при этом 1 карандаш???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это если римскими цифрами выложить число 12, один карандаш убрать, а другой надо переложить вперед. ХII (12), убираем I и получается ХI и тут перекладываем, но не убираем и будет IХ (9)
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