Было 12 карандашей. как сделать 9 убирая при этом 1 карандаш???

Математика
Было 12 карандашей. как сделать 9 убирая при этом 1 карандаш???
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это если римскими цифрами выложить число 12, один карандаш убрать, а другой надо переложить вперед.  ХII (12), убираем I и получается ХI и тут перекладываем, но не убираем  и будет    IХ (9)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите!!! Что ответит листок чинаре? Лермонтов "Листок". Срочно!!! Заранее спасибо!
Ответить
Қазақ тiлi
Кыскы ойын ангиме курау
Ответить
Математика
Найти производную Срочно фото
Ответить
Математика
СРОЧНО ПЖ ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вычислите сумму дополнив одно из слагаемых до круглого числа: б) 57+198 г) 296 + 25 е)397 ...
Ответить
Английский язык
Помогите не шарю в английском
Ответить