Помогите!!! Что ответит листок чинаре? Лермонтов "Листок". Срочно!!! Заранее спасибо!

Литература
Помогите!!! Что ответит листок чинаре? Лермонтов "Листок". Срочно!!! Заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И так говорит он: «Я бедный листочек дубовый, До срока созрел я и вырос в отчизне суровой. Один и без цели по свету ношуся давно я, Засох я без тени, увял я без сна и покоя. Прими же пришельца меж листьев своих изумрудных, Немало я знаю рассказов мудреных и чудных». «На что мне тебя? — отвечает младая чинара,- Ты пылен и желт — и сынам моим свежим не пара. Ты много видал — да к чему мне твои небылицы? Мой слух утомили давно уж и райские птицы.
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