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Было прочитано 9 книг осталось 8 книг .Сколько было книг
Математика
Было прочитано 9 книг осталось 8 книг .Сколько было книг
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Гость:
17 книг 9+8 будет 17
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