Какой документ регламентирует правила использования государственного флага РФ

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Государственный флаг России является официальным государственным символом обязательным к использованию при проведении официальных государственных церемоний и иных случаях, установленных федеральным законодательством. Флаги могут быть использованы и при различных торжественных мероприятиях на предприятиях, учреждения и во время семейных торжеств. Поэтому стоит более подробно остановиться на том, каковы правила использования данного государственного символа, какие ограничения накладываются законодательством.Использование и изготовление флагов регулируется соответствующим федеральным законом, в котором установлены случаи обязательного, допустимого и недопустимого его использования. Сразу следует сказать о том, что в законе «О Государственно флаге …», который и регулирует использование данного символа, не наложены какие либо ограничения на использование флага в тех случаях, которые не подпадают под определение допустимое, недопустимое или обязательное использование. Соответственно флаг России можно использовать во всех случаях кроме тех, что признаны недопустимыми. И делать это можно без какого либо особого разрешения.В связи с этим логично будет сразу остановиться на тех случаях, которые считаются недопустимыми.Законодательством запрещается:надругательство над флагом;использование данного символа в искаженном виде. Должен чётко соблюдаться порядок расположения и ширина полос, соотношение сторон и цвета. Не допускается изготовление флагов с какими либо изображениями, надписями и т. д.;нарушать правила размещения в комплексе с другими флагами;субъектам РФ, муниципальным образованиям и организациям запрещается использовать флаги, имеющие идентичность с флагом РФ;использовать флаг в качестве геральдической основы для флагов субъектов РФ, общественных организаций, муниципальных образований, учреждений, предприятий и иных объектов независимо от формы собственности. Существуют общие правила и допуски, регулирующие использование Государственного флага. Вот некоторые из них:При государственных праздниках данный символ поднимается или вывешивается на зданиях городских администраций, компаний, учреждений и организаций всех форм собственности, а также на жилых зданиях.Допускается использовать флаг России при неофициальных торжествах и церемониях проводимых государственными и муниципальными учреждениями, а также организациями всех форм собственности и частными гражданами. На зданиях где поднят или вывешен флаг в дни траура (государственного или объявляемого на территории субъекта РФ, муниципалитета, учреждения или организации) он должен быть либо приспущен до половины древка, флагштока или мачты, либо иметь чёрную ленту, прикреплённую к верхней части древка. Прикрепление ленты допускается лишь при неподвижном креплении флага, а её длина должна равняться длине полотнища. В месте крепления к мачте или флагштоку траурная лента складывается пополам.