БЫСТРЕ!!!!! Дана строка.Подсчитать кол-во слов,которые заканчиваются буквой "И"!!!!!!!!!!

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ВОТ ТЕБЕ СТРОКА : Ква́нтовая фи́зика — раздел теоретической физики, в котором изучаются квантово-механические и квантово-полевые системы и законы их движения. Основные законы квантовой физики изучаются в рамках квантовой механники и квантовой теории поля и применяются в других разделах физики. СЛОВ ЗАКАНЧИВАЮЩИХСЯ НА "И" (не считая союзов) - 5 шт. НАДЕЮСЬ ПОМОГ. (лично я понял задание так.)