,, Быть на седьмом небе,, 1. В нем нельзя слова заменить синонимом: ... или поменять грамматическую форму: ... Вставить слова плииз

Русский язык
,, Быть на седьмом небе,, 1. В нем нельзя слова заменить синонимом: ... или поменять грамматическую форму: ... Вставить слова плииз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Быть очень счастливым.
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