Бывает ли ваза, стакан , кресло, сарай, термос, конура, забор высотой 1 м?
Математика
Бывает ли ваза, стакан , кресло, сарай, термос, конура, забор высотой 1 м?
Ответ(ы):
Гость:
Нет не бывает наверное нет
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