Решите уравнение (подробное решение)

Алгебра
Решите уравнение (подробное решение)
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ОДЗ:   x>0 x₂= -5 - не подходит по ОДЗ. Ответ: 5
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