Как земля будет выглядить через 100 лет

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1. В океанах будут действовать тысячи ферм, которые будут производить продовольствие в неслыханных масштабах.Плантация морских водорослейИП: Вероятность 10 из 10. Нам предстоит прокормить 10 миллиардов человек, и наша планета не располагает ресурсами для этого. На таких океанских фермах будет выращиваться не только рыба, но и водоросли, которые будут использоваться для получения продуктов питания и топлива.ПТ: Это вполне возможно. Как считает Денис Бушнелл, ведущий специалист исследовательского центра НАСА в Лэнгли, морские водоросли, которые будут генетически модифицированы с целью поглощения больших объемов азота из атмосферы, позволят освободить до 68% пресной воды, которую человечество тратит сейчас на сельское хозяйство.2. Передача мыслей на расстояние станет реальностью.Схема передачи электрических сигналов мозгаИП: Вероятность 10 из 10. Телепатия станет одной из обычных форм повышения функциональности мозга. Восприятие мыслей и передача их на расстояние станет столь же привычным делом, что хранение мыслей в компьютерных сетях.ПТ: Это вполне возможно. Искусственная телепатия сейчас кажется фантастикой, однако она вполне реальна, если под передачей мыслей понимать передачу электрических сигналов мозга.3. Благодаря достижениям генетики, нам удастся создать людей с высочайшим уровнем интеллекта, обладающих бессмертием.Бессмертие. Гравюра из журнала «Искра». Болгария, 1891 ИП: Вероятность 9 из 10. Прямая связь мозга с компьютером даст людям бессмертие в практическом смысле этого слова, однако и генная модификация приведет к значительному продлению срока жизни до тех пор, пока электронное бессмертие не станет доступным для всех по сходной цене.ПТ: Это вполне возможно. Идея о том, что научный прорыв в генетике, биотехнологиях и разработке искусственного интеллекта расширит границы человеческого разума и позволит нашему виду в значительной степени одолеть смерть, иногда называют сингулярностью.4. Мы научимся полностью контролировать погоду.Мощные кучевые облакаИП: Вероятность 8 из 10. Уже сейчас существуют способы борьбы с торнадо или вызова дождя. Благодаря изучению климата в последние годы из-за страхов перед глобальным потеплением, мы всё лучше представляем себе механизмы воздействия на погоду. Возможно, новые методы такого воздействия окажутся слишком дорогими для повседневного применения, и к ним будут прибегать только в критических обстоятельствах.ПТ: Это вполне возможно. Такие попытки неизбежны. Большинство американских ученых поддерживают федеральную программу по изучению методов вмешательства в климат нашей планеты. Эти геоинженерные технологии предназначены для нейтрализации воздействия человека на климат. 5. Антарктида утратит статус заповедной территории.АнтарктидаИП: Вероятность 8 из 10. Соблазн использования этого заповедного континента для добычи минеральных ресурсов окажется слишком сильным. Человечество пойдет на это при условии строжайшего соблюдения экологических норм.ПТ: Это вполне возможно. Но еще до этого мы станем свидетелями освоения Арктики. В предстоящие десятилетия борьба за контроль над природными ресурсами Арктики станет крупной политической проблемой для северных стран и всего человечества. В случае успешного ее решения настанет очередь и Антарктиды. 6. Будет введена единая мировая валюта.