Почему только немногие растения смогли приспособиться к жизни в арктических пустынях?
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Почему только немногие растения смогли приспособиться к жизни в арктических пустынях?
Ответ(ы):
Гость:
Большинство растений на планете теплолюбивые, на которые губительно действуют низкие положительные температуры (ниже 6 °С).
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