Почему только немногие растения смогли приспособиться к жизни в арктических пустынях?

Другие предметы
Почему только немногие растения смогли приспособиться к жизни в арктических пустынях?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Большинство растений на планете теплолюбивые, на которые губительно действуют низкие положительные температуры (ниже 6 °С). 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
На клетчатой бумаге изображен угол. найдите его синус
Ответить
Литература
эпитеты, метафоры, сравнения, Н.М. Языков.в стихотворение «Песня »
Ответить
Русский язык
Напишите сочинение рассуждение о природе родного края. Пожалуйста!!!
Ответить
Математика
В доме моды 15 художников модельеров представили весеннюю коллекцию верхней одежды:плащи ,пальто , и куртки . Они показали 24 пальто плащей в 7 раз...
Ответить
Математика
В соревнованиях учавствовало 600 человек
Ответить