эпитеты, метафоры, сравнения, Н.М. Языков.в стихотворение «Песня »
Литература
эпитеты, метафоры, сравнения, Н.М. Языков.в стихотворение «Песня »
Ответ(ы):
Гость:
Эпитеты: бранный дух, грубый вкус, милых муз, буйности природной, великолепными рядами; Сравнения: ----- Метафоры: "Мы пьем- так рыцари пивали". "Поем- они так не певали" Когда веселье- наш кумир",
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