эпитеты, метафоры, сравнения, Н.М. Языков.в стихотворение «Песня »

Гость: Гость:

Эпитеты: бранный дух, грубый вкус, милых муз, буйности природной, великолепными рядами; Сравнения: ----- Метафоры: "Мы пьем- так рыцари пивали". "Поем- они так не певали" Когда веселье- наш кумир",