Напишите сочинение рассуждение о природе родного края. Пожалуйста!!!
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Напишите сочинение рассуждение о природе родного края. Пожалуйста!!!
Ответ(ы):
Гость:
Родная природа — это то, что окружает нас с детства, тот пейзаж, к которому мы привыкли и то, что будет радовать нас, каждый раз по возвращению в родной уголок. Человек может путешествовать по всему миру, восторгаться невиданными красотами, удивляться экзотическим животным и растениям, привыкать к удивительным обычаям и складу жизни чужестранцев. Иногда может даже остаться жить в далеких краях. Но в самой глубине сердца, в самых укромных уголках памяти сохранит любовь к своему краю, к своей родной природе, любовь, которая не угаснет ни через год, ни через десять лет, никогда. Эта любовь подарена человеку в момент рождения, эта любовь подкреплена уверенностью, что родной край примет тебя в свои объятия, всегда, в любой момент.
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