Вставь пропущенные имена существительные в нужном падеже. С утра идёт... Снежная.... засыпала деревья.В лесу... Берёзы склонились до ... Но ель стоит, она не склоняется под ..... снега. Слова -помощники: Тяжесть, земля, п...

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Вставь пропущенные имена существительные в нужном падеже. С утра идёт... Снежная.... засыпала деревья.В лесу... Берёзы склонились до ... Но ель стоит, она не склоняется под ..... снега. Слова -помощники: Тяжесть, земля, пороша, тишина, снег.

Автор: Гость