Прочитайте веселые стихи А.Кушнера.Какие имена нарицательные поэт превратил в им??на собственные? Придумайте подобное четверостишие и запишите его. Антон Антонович Антонов! Фонтан Фонтанович Фонтанов! Вагон Вагонович Вагонов...

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Прочитайте веселые стихи А.Кушнера.Какие имена нарицательные поэт превратил в им??на собственные? Придумайте подобное четверостишие и запишите его. Антон Антонович Антонов! Фонтан Фонтанович Фонтанов! Вагон Вагонович Вагонов! Диван Диванович Диванов! Федот Федотович Федотов! Борис Борисович Борисов! Компот Компотович Компотов! Редис Редисович Редисов! ..2 класс. Помогите пожалуйста очень надо.

Автор: Гость