Муравей вопросик хочет знать как применяются ископаемые.

Окружающий мир
Муравей вопросик хочет знать как применяются ископаемые.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ископаемые применяются в строительстве, например: нефть нужна для бензина , гранит , мрамор или известняк пригодятся в стройке дома
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