Муравей вопросик хочет знать как применяются ископаемые.
Окружающий мир
Муравей вопросик хочет знать как применяются ископаемые.
Ответ(ы):
Гость:
Ископаемые применяются в строительстве, например: нефть нужна для бензина , гранит , мрамор или известняк пригодятся в стройке дома
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Химия
Смешали два раствора серной кислоты : 240г 30%-го и 180г 5%-го. рассчитайте массовую долю кислоты в полученном растворе.
Русский язык
Составь и запиши предложение с местоимение ОНИ, употребил его в форме творить нег?? падеж с предлогом С.
Русский язык