Время у слов Видит,проведет,брызнет,откроется,разбудят.

Русский язык
Время у слов Видит,проведет,брызнет,откроется,разбудят.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Видит-настоящее, проведет-будущее, брызнет-будущее, откроется-будущее, разбудят -будущее
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