Сделайте разбор слова по составу,а также словообразовательный разбор? Написаны
Русский язык
Сделайте разбор слова по составу,а также словообразовательный разбор? Написаны
Ответ(ы):
Гость:
Написаны: на- пис-а-н-ы приставка-корень-суффикс-суффикс-окончание, основа написан- Эта форма слова ( краткое причастие) , образовалось от полного написанный бессуффиксным способом.А написаННый образовалось от написать - суффиксальным способом
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Математика
Расстояние от Васиного дома 2км.200м. Одновременно из дома и из школы вышли навстречу друг другу Вася и его папа. До встречи Вася прошел 1 километр...