Сделайте разбор слова по составу,а также словообразовательный разбор? Написаны

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Сделайте разбор слова по составу,а также словообразовательный разбор? Написаны
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Написаны: на- пис-а-н-ы приставка-корень-суффикс-суффикс-окончание, основа написан- Эта форма слова ( краткое причастие) , образовалось от полного написанный бессуффиксным способом.А написаННый образовалось от написать - суффиксальным способом

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