Австралийский союз (письменно ответить на вопросы) 1-насиление, 2-хозяйство Африки, 3-изменение природы человеком?
География
Австралийский союз (письменно ответить на вопросы) 1-насиление, 2-хозяйство Африки, 3-изменение природы человеком?
Ответ(ы):
Гость:
В Австралий население 22 миллиона в Африка 1 млрд. и 30 млн. Большую часть Африки это негры . А в Австралий европейцы. Хозяйство Африки в основном выращивать растения.
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